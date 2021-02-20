2240 إصابة بكورونا فى الفلبين

سجلت الفلبين 2240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 559 ألف حالة.وقالت وزارة الصحة الفلبينية، حسبما أوردت صحيفة "فلبين ستار" اليوم السبت، أن 239 مريضًا توفوا جراء الإصابة بالفيروس التاجي، لتبلغ حصيلة الوفيات 12 ألفًا و68 وفاة.وأفادت بأن 504 أشخاص تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 513 ألفًا و120 متعافى.ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا في الفلبين 34 ألفًا و100 حالة.