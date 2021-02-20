ميركل: هناك حاجة لوضع أجندة مشتركة فيما يتعلق بروسيا والصين

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن هناك حاجة إلى تطوير أجندة مشتركة عبر الأطلسي لأوروبا والولايات المتحدة فيما يتعلق بروسيا والصين.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت ميركل خلال كلمتها أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: "روسيا تحاول مجددا إرباك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمواجهة الهجينة. لذلك، من الأهمية بمكان أن نعمل على وضع جدول أعمال مشترك عبر الأطلسي بشأن روسيا، والتي من ناحية، بالطبع، تقدم مقترحات تعاونية، ولكن من ناحية أخرى تحدد الاختلافات بوضوح. لا يسعني إلا أن أتفق مع الرئيس الأمريكي فيما يتعلق باتحاد أوروبي قوي. إن روسيا لا تعمل على هذا".ووفقا لميركل، فإن "المهمة الأكثر صعوبة" تتمثل في وضع "جدول أعمال" بشأن الصين، والتي تعد في الوقت نفسه منافسا "منهجيا"، ولكن في نفس الوقت هناك حاجة للصين لحل المشكلات العالمية مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحة تغير المناخ.