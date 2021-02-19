زعيم الجمهوريين بلجنة العلاقات الخارجية: «التنازل لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي مقلق»

أعلن النائب الجمهوري مايكل ماكول، في لجنة العلاقات الخارجية الامريكية، اليوم، أن التنازل لايران للعودة للاتفاق النووي مقلق، مشيرًا إلى أنه على بايدن ألا يضيع أوراق الضغط على إيران التي تركها ترامب.ووافقت الولايات المتحدة على المشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سُبل إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بدعوة من الاتحاد الأوروبي إلى ذلك، أعلنت إدارة بايدن أنها خففت القيود على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، وأبطلت إجراء اتخذه ترامب وذلك عبر إقرارها رسميا في مجلس الأمن بأن العقوبات المفروضة على طهران التي أُلغيت بموجب الاتفاق النووي "لا تزال مرفوعة".