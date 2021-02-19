الحكومة الألمانية تعين مفوضا خاصا لدعم توسيع إنتاج اللقاحات

قررت الحكومة الألمانية تعيين مفوض خاص لدعم عمليات التوسع في إنتاج اللقاحات في البلاد.وأعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الجمعة أن رئيس الوكالة الاتحادية المختصة بشؤون العقارات، كريستوف كروب، سيتولى هذه المهمة التنسيقية.ومقر الوظيفة بوزارة الاقتصاد.وسيكون المفوض مسؤولا عن التواصل مع الشركات المصنعة للقاحات ومساعدتها في زيادة الإنتاج.