ضبط 25 طربة حشيش بحوزة مسجل في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عدد 25 طربة من مخدر الحشيش - هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بالإسكندرية.ونجحت الجهود في ضبط (عدد 24 طربة من مخدر الحشيش– 6 قالب من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الهيدرو - 3 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة (ثلاثة أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية") بالإسماعيلية.وأثمرت الجهود عن ضبط (كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الأفيون– 2 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة (شخصين، لهما معلومات جنائية) بالسويس.وتمكنت الجهود من ضبط (كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص)، بالغربية، وضبط (كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الأيس - هاتف محمول – مبلغ مالى – سلاح أبيض) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) بالدقهلية.