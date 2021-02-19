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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 25 طربة حشيش بحوزة مسجل في الإسكندرية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:15 م
ضبط حشيش
ضبط حشيش
مريم جبل- عمرو المزيدى
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عدد 25 طربة من مخدر الحشيش - هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بالإسكندرية.

ونجحت الجهود في ضبط (عدد 24 طربة من مخدر الحشيش– 6 قالب من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الهيدرو - 3 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة (ثلاثة أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية") بالإسماعيلية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الأفيون– 2 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة (شخصين، لهما معلومات جنائية) بالسويس.

وتمكنت الجهود من ضبط (كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص)، بالغربية، وضبط (كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الأيس - هاتف محمول – مبلغ مالى – سلاح أبيض) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) بالدقهلية.

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