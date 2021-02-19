إندونيسيا تعتزم شراء مقاتلات فرنسية وأمريكية

أعلن الجيش الإندونيسي أنه يعتزم شراء 36 مقاتلة من طراز رافال التي تصنعها شركة داسو الفرنسية و15 "طائرة من طراز إف 15- إيه إكس" تصنعها شركة بوينج الأمريكية في السنوات المقبلة.ومن المتوقع تسليم ست من مقاتلات "إف 15- إيه إكس" بحلول العام المقبل، حسب كتاب جديد أصدرته القوات المسلحة الإندونيسية، ليتزامن مع اجتماع قيادتها السنوي الأسبوع الجاري.وأفاد الكتاب بأن هناك خططا قيد الإعداد لشراء 15 طائرة نقل من طراز سي 130- جيه سوبر هيركليز وطائرتين إيرباص من طراز إيه 330 ناقلة وقود متعددة المهام تصنعها شركة لوكهيد مارتن.ولم يحدد موعد لتسلم طائرات سي 130- جيه وإير باص إيه 330، ولم يتسن الوصول لمسئولي وزارة الدفاع للحصول على تعليق بشأن تفاصيل الصفقات.