رئيس مؤتمر ميونخ يتوقع استمرار سياسة أمريكا المتشددة تجاه الصين

يتوقع رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، فولفجانج إيشينجر، أن تستمر السياسة الأمريكية المتشددة تجاه الصين تحت إدارة لرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.وقال السفير الألماني السابق لدى واشنطن في تصريحات لإذاعة ألمانيا اليوم الجمعة: «يجب ألا نتوقع نوعًا من سياسة تقارب أمريكية الآن».ويرى إيشينجر أن الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي يدعون "منذ فترة طويلة"، إلى اتخاذ مسار أكثر صرامة ضد الصين، وأوضح أنه نتيجة لذلك ظلت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين قضية رئيسية على جدول الأعمال عبر الأطلسي.ولأول مرة منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي، سيلقي بايدن كلمة أمام جمهور أوروبي اليوم الجمعة خلال مؤتمر ميونخ للأمن الذي يُعقد عبر الإنترنت، وبايدن هو أول رئيس أمريكي يتحدث في مؤتمر الأمن الذي تأسس قبل 58 عامًا.