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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود أسهم أوروبا بفعل أرباح إيجابية لـ«هيرميس»

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:02 م
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، إذ عزز تقرير إيجابي للأرباح من هيرميس الثقة في تعاف اقتصادي أوسع نطاقا، بيد أن المؤشر القياسي ستوكس يتجه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين بفعل مخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

وصعد المؤشر الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 08:08 بتوقيت جرينتش، فيما قفزت أسهم هيرميس 5.7 بالمئة، إذ قالت الشركة المصنعة لحقائب بيركن إن المبيعات تعافت بقوة في الربع الأخير من العام الماضي.

وكان السهم من بين أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600، وساهم في صعود مؤشر السلع الشخصية الأوروبي 0.7%.

لكن المؤشر ستوكس 600 ما زال يتجه لإنهاء الأسبوع مستقرا تقريبا عقب انخفاضه على مدى ثلاث جلسات إذ انحسر التفاؤل بشأن موسم أرباح أفضل من المتوقع مفسحا المجال للمخاوف، من أن ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى أن تبدأ البنوك المركزية فى تقليص مجموعة من حزم التحفيز.

وستكون جميع الأنظار في وقت لاحق اليوم على قراءات أولية لبيانات أنشطة الأعمال في أنحاء منطقة اليورو.

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