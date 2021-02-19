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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عقيلة صالح مُهدد بترك رئاسة مجلس النواب الليبى

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:14 ص
عقيلة صالح
عقيلة صالح
مروة عنبر
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تهدد يلحق برئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح للخروج من المشهد السياسي بعدما اتفق نواب البرلمان الليبي المجتمعون في صبراتة، على عقد جلسة عامة يوم الإثنين المقبل، في مسعى جديد لاستبداله.

من جانبه كشف النائب في البرلمان جبريل أوحيدة، عن عقد جلسة رسمية، الإثنين المقبل؛ لانتخاب رئاسة جديدة للبرلمان وانتظار تشكيل الحكومة الجديدة لمنحها الثقة، مشيرًا إلى أن أغلب النواب توافقوا على عقدها في مدينة صبراتة بسبب عدم جاهزية مدينة سرت.

ولفت «أوحيدة»، إلى أن النائبين الأول والثاني لرئيس البرلمان، أبديا استعدادهما لحضور هذه الجلسة، وهوما ينهي الجدل الذي أثير حول قانونية الجلسة التشاورية التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي بمدينة صبراتة، بحسب تصريحاته لفاضائية «العربية».

وتواصلت جلسة صبراتة التي عقدت بنصاب قانوني بعد حضور أكثر من 100 نائب، إلى اتفاق على إقالة رئيس البرلمان عقيلة صالح، وانتخاب رئيس جديد من إقليم فزّان، كشرط أساسي قبل التنقل لمدينة سرت والبدء في إجراءات منح الثقة للحكومة الجديدة، في حين يقاوم الأخير محاولات الإطاحة به، من خلال دعوته لعقد الجلسة العامة لمنح الثقة في مدينة سرت، لكنه لا يجد الكثير من الآذان الصاغية ويصطدم بشرط تنحيّه من منصبه.

وتسلّط هذه الخلافات الضوء على التحديات التي تعترض الحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، التي يهدد الانقسام بين أعضاء البرلمان عملية منحها الثقة في الآجال القانونية المحدّدة، من أجل مباشرة مهامها.

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