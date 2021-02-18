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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: استثمارات التعليم تتخطى الـ20 مليار جنيه في الموازنة الجديدة

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:09 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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قال محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، إن مصر تعيش حالة استثنائية ونشاط كبير على صعيد المشروعات القومية رغم التحديات والظروف القاسية التى تمر بها دول العالم فى ظل جائحة كورونا، مؤكدًا أن قطاعى التعليم والصحة يحتلان صدارة أولويات الحكومة فى مشروع موازنة العام المالى المقبل 2021-2022.

أضاف فريد، لـ"الدستور"، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2021-2022 سيشهد طفرة جديدة فى الاستثمارات الموجهة لقطاعى التعليم والصحة، حيث من المستهدف زيادة استثمارات التعليم قبل الجامعى من 15 مليار جنيه فى الموازنة الحالية لأكثر من 20 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة يوجه معظمها لاستهداف خفض كثافات الفصول وتوفير البنية الأساسية لتطبيق منظومة التعليم الإلكترونى، إضافة إلى أنه جاري التفاوض مع وزارة المالية لتحديد استثمارات الصحة والتى نستهدف زيادتها فى حدود 30% بالموازنة الجديدة، موضحًا أن زيادة استثمارات الصحة تستهدف بشكل أساسى تأهيل ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات لمواكبة منظومة التأمين الصحى الشامل.

كما لفت إلى توجه أجهزة الدولة لإنهاء أزمة المشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية والتى ترجع إما لعدم توافر الأراضى لإقامة المشروع أو رفض الأهالى أو تشابك الاختصاصات بين أكثر من جهة، لكن مؤخرًا نجحت التدخلات الحكومية فى حل مشكلات 80% من هذه المشروعات.

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