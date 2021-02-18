إيبارشية الأقصر تطلق نظام الحجز المسبق لصوم يونان

أطلقت إيبارشية الأقصر بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نظام الحجز المسبق لحضور قداسات صوم يونان المقدس، والذي يبدأ الأسبوع المقبل.وخصصت كنائس الإيبارشية رقم هاتف لحجز القداسات للحضور بأعداد محدودة للحد من التجمعات، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.