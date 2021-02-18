عاقل ويعشق الرومانسية.. صفات رجل برج الثور

يعتبر برج الثور من أكثر الأبراج تأثيرا في من حوله، فدائما ما يشغل منصب القائد للمجموعة، نظرا لتميزه بصفات الحكمة والعقلانية في اتخاذ القرارات.في هذا التقرير نسلط الضوء على صفات ومميزات رجل برج الثور وفقا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.مميزات رجل برج الثوريتميز رجل برج الثور بالمعافرة والطموح الزائد، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في نجاحه عمليا واجتماعيا، فنادرًا جدًّا ما يُصاب باليأس أو الإحباط.يتميز أيضا رجل برج الثور بالهدوء والرصانة، حيث يتسم أحيانا بالغموض، الأمر الذي يجعل من الصعب معرفة ما يدور بعقله.وأشارت خبيرة الأبراج جاكلين إلى أن رجل برج الثور يعشق التحديات، بالإضافة إلى العمل تحت الصغوط مهما كانت.رجل برج الثور والحبيتميز رجل برج الثور بأنه من الشخصيات العاطفية، عاشق للأجواء الرومانسية، فعلى الرغم من غموضه إلا أنه محب لقصص الحب الرومانسية.يعشق رجل برج الثور الحياة الأسرية ويقدس وقتها، الأمر الذي يجعله قليل الأصدقاء فهو يعتبر أسرته الصديق الأقرب إليه.يُحقق رجل الثور احتياجات محبوبته، فهو مؤدب جدًّا، ويهتم بأحاسيس الغير، كما أنّه غيور جدًّا، ويستغرق دخوله في علاقة حب وقتًا طويلًا.رجل برج الثور والعملينجز رجل برج الثور كافة المهام الموكلة إليه بطريقة جيدة، فهو يمتلك المهارة والذكاء الذي يؤهله لشغل المناصب الكبيرة.يميل رجل برج الثور إلى الروتين، ويميل أيضًا إلى حب الفنون، لذا فيعمل مُعظم مواليد الثور في مجال الموسيقى، والإخراج، والتمثيل.