رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

ما حكم الشرب سهوا في صيام النوافل؟

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:38 م
الشرب سهوا
الشرب سهوا
نعمات مدحت
طباعة
تصدر حكم الشرب سهوا في صيام النوافل، عمليات البحث من جانب المسلمين عبر محركات البحث الشهيرة خلال الساعات الحالية، وخاصة مع بدء شهر رجب الكريم، الذي يكثر فيه صوم التطوع والنوافل، حيث يرغب المسلمون في معرفة الحكم الشرعي للشرب سهوا أثناء صوم النوافل.

ما حكم الشرب سهوا في صيام النوافل؟


دار الإفتاء تخرج بين الحين والآخر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتوضيح الأحكام الفقهية والرد على ما يشغل بال المواطنين، من خلال مقاطع فيديو مصورة عن طريق البث المباشر، ومن بين تلك الفتاوى، أوضحت الحكم الشرعي لمن أكل أو شرب ناسيا في نهار صوم النفل، حيث قالت: "إن من أكل أو شرب ناسيًا فى نهار رمضان أو فى صيام التطوع أو النفل لا يفسد صومه وله أن يتم الصوم كأنه في رمضان".

واستشهدت الدار في ردها على السؤال الذي ورد إليها عن الحكم الشرعي، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن نَسِى وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» رواه الجماعة.

رأي جمهور العلماء في صوم النافلة

بينما ذهب جمهور العلماء، على أن من أفطر ناسيا في الفريضة والنافلة فإنه يتم صيامه، ولا قضاء عليه.

دار الإفتاء: الصوم في رجب جائز


وأما فضل الصوم في شهر رجب، فإنه من الشهور التي يستحب الصوم فيها، سواء في أوله أو في أي يوم فيه، حيث أكدت الدار أنه جائز ولا حرج فيه؛ لعموم الأدلة الواردة في استحباب التنفل بالصوم، ولم يرد ما يدل على منع الصوم في رجب، والمقرر شرعًا أن "الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال"، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك إلا بدليل، وإلا عد ذلك ابتداعًا في الدين؛ بتضييق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

اقرأ ايضا:

وبعد معرفة حكم الشرب سهوا في صيام النوافل، استشهدت الدار بفضل صوم رجب، بما ورد في فضل الصوم فى شهر رجب بخصوصه حديث أبي قلابة رضي الله عنه قال: «فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ لِصُوَّامِ رَجَبٍ» .

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسي لـ الدبيبة: سنقدم خبراتنا لليبيا للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار

كواليس عودة «كهربا» إلى المنتخب الوطنى

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

الصور

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

image description

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

كواليس عودة «كهربا» إلى المنتخب الوطنى

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تحطم طائرة إثر سقوطها في بحيرة شمال سويسرا

الأمير تشارلز يؤكد الحاجة لأخذ لقاحات كورونا

موعد إحلال السيارات الملاكي 2021 | خطوات تقديم إحلال السيارات بالتفصيل

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
رضا يا رضا
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
المزيد

الثقافة

«قصة صورة» لـ يوسف السباعي قبل اغتياله بـ24 ساعة

«المجلات المصرية ودورها العربي» في ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع

الليلة.. مأساة ثلاث سوريات بعرض مسرحي بمعهد جوته

في ذكرى رحيله.. تعرف على الكتاب الذي منع علاء الديب من الانتحار