تصدر حكم الشرب سهوا في صيام النوافل، عمليات البحث من جانب المسلمين عبر محركات البحث الشهيرة خلال الساعات الحالية، وخاصة مع بدء شهر رجب الكريم، الذي يكثر فيه صوم التطوع والنوافل، حيث يرغب المسلمون في معرفة الحكم الشرعي للشرب سهوا أثناء صوم النوافل.

ما حكم الشرب سهوا في صيام النوافل؟





دار الإفتاء تخرج بين الحين والآخر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتوضيح الأحكام الفقهية والرد على ما يشغل بال المواطنين، من خلال مقاطع فيديو مصورة عن طريق البث المباشر، ومن بين تلك الفتاوى، أوضحت الحكم الشرعي لمن أكل أو شرب ناسيا في نهار صوم النفل، حيث قالت: "إن من أكل أو شرب ناسيًا فى نهار رمضان أو فى صيام التطوع أو النفل لا يفسد صومه وله أن يتم الصوم كأنه في رمضان".





واستشهدت الدار في ردها على السؤال الذي ورد إليها عن الحكم الشرعي، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن نَسِى وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» رواه الجماعة.

رأي جمهور العلماء في صوم النافلة

بينما ذهب جمهور العلماء، على أن من أفطر ناسيا في الفريضة والنافلة فإنه يتم صيامه، ولا قضاء عليه.





دار الإفتاء: الصوم في رجب جائز





وأما فضل الصوم في شهر رجب، فإنه من الشهور التي يستحب الصوم فيها، سواء في أوله أو في أي يوم فيه، حيث أكدت الدار أنه جائز ولا حرج فيه؛ لعموم الأدلة الواردة في استحباب التنفل بالصوم، ولم يرد ما يدل على منع الصوم في رجب، والمقرر شرعًا أن "الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال"، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك إلا بدليل، وإلا عد ذلك ابتداعًا في الدين؛ بتضييق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.





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وبعد معرفة حكم الشرب سهوا في صيام النوافل، استشهدت الدار بفضل صوم رجب، بما ورد في فضل الصوم فى شهر رجب بخصوصه حديث أبي قلابة رضي الله عنه قال: «فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ لِصُوَّامِ رَجَبٍ» .