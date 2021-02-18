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محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تمنع دخول لقاح «سبوتنيك v» الروسي إلى سان مارينو

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:11 م
لقاح سبوتنيك
لقاح سبوتنيك
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أفادت وسائل إعلام محلية إيطالية، اليوم الخميس، بأن السلطات أوقفت شحنة من لقاح (سبوتنيك V) الروسي كانت مخصصة إلى دولة سان مارينو.

وأضافت أن شحنة اللقاح الروسي أوقفت عند الجمرك الإيطالي في مدينة ميلانو، بدعوى عدم حصول "سبوتنيك V" حتى الآن على ترخيص من وكالة الأدوية الأوروبية، ولذلك لا يجوز إدخاله في أراضي الاتحاد الأوروبي، وأن سان مارينو، التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، لا تستطيع التعويل على استيراد اللقاحات ضد كورونا ضمن برنامج الاتحاد الخاص بالتطعيم.

وتوصلت السلطات الصحية في سان مارينو وإيطاليا، في يناير الماضي، إلى اتفاق يقضي بتصدير روما إلى الدولة الصغيرة المجاورة شحنة اللقاحات الكافية لتطعيم 25 ألفا من أصل نحو 33 ألفا من مواطنيها، لكن هذا الاتفاق لم يطبق بعد ولم تنطلق عملية التطعيم ضد كورونا في سان مارينو حتى الآن، ما دفع سلطاتها إلى دراسة إمكانية اقتناء "سبوتنيك V"، والتواصل مع الجهات الروسية المختصة، ومنها صندوق الاستثمارات المباشرة، لتأمين هذا النوع من اللقاح.

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