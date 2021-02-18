التضخم في السويد يرتفع في يناير بأعلى معدل في 13 شهرا

أفادت بيانات نشرها مكتب الإحصاء السويدي اليوم الخميس بأن التضخم في أسعار المستهلكين بالبلاد ارتفع في يناير الماضي بأعلى معدل في أكثر من عام.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي بنسبة 1.6% على أساس سنوي بعد ارتفاع بنسبة 0.5% في ديسمبر، وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاعا بنسبة 1.5%.والتضخم الأخير هو الأعلى منذ ديسمبر من عام 2019، عندما سجل ارتفاعا بنسبة 1.8%.