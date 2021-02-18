مي عمر تروي كواليس مسلسل لؤلؤ في «معكم» مع منى الشاذلي غدًا

تحل الفنانة مي عمر ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، غدًا الجمعة، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.وتكشف الفنانة، خلال اللقاء كواليس مسلسلها الأخير "لؤلؤ"، وسعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه العمل، وتفاعل الجمهور مع أحداثه، فضلًا عن رأيها في أحداث الحلقات الأخيرة، وأبرز المواقف التي جمعتها بالفنانين المشاركين في العمل.وتنضم الفنانة الشابة "هدير عبدالناصر" للجزء الأخير من الحوار، للحديث عن كواليس المسلسل، ودورها الذي لاقى قبول الجمهور.وفي نفس الحلقة، تحاور "الشاذلي" اليوتيوبر الصينية "آسيا" عبر تطبيق "سكايب"، للحديث عن تقليدها لبعض الفنانين العرب، والمقطع الأخير الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقلد الفنان عادل إمام.