أردوغان يطلق تهدديدات جديدة والوعيد لحزب العمال الكردستاني و«جولن»

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أطلق المزيد من التهديدات متوعدا حزب العمال الكردستاني ومنظمة فتح الله جولن اللتين تتهمها أنقرة بالإرهاب.جاء ذلك في خضم جدل فجرته العملية الأمنية التركية الفاشلة في شمال العراق، والتي أسفرت عن مقتل 13 جنديا.وأطلق أردوغان المزيد من التهديدات متوعدا حزب العمال الكردستاني ومنظمة فتح الله جولن، مؤكدًا أن حكومته لن تترك البلاد للتنظيمات الإرهابية كلفها في ذلك ما كلّفها ولو بالتضحية بالأرواح.وتأتي تهديدات أردوغان في خضم ضجة إعلامية إثر اتهامات المعارضة له بالمسؤولية عن مقتل الأسرى الأتراك الـ13 والذين تقول أنقرة إن حزب العمال الكردستاني أعدمهم رميا بالرصاص.وتوجه أردوغان لمؤتمرات حزبه العدالة والتنمية في ولايات أنقرة وأوردو وشانلي أورفة بالقول "لن نترك بلادنا لخونة تنظيم غولن ولا لقتلة بي كا كا ولا لجناة داعش ولو كلف ذلك أرواحنا"، مضيفا أن حكومته لن تتوانى في اجتثاث جذور الإرهابيين والقضاء على مشكلة الإرهاب في تركيا.ولا يخرج ضجيج التهديدات والوعيد عن سياق الردّ على اتهامات زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو الذي اعتبر أن تصريحات سابقة للرئيس التركي وعد فيها بمفاجأة سارة في القريب، إفشاء لسرية العملية العسكرية في شمال العراق وهو ما ترتب عليه إراقة دماء 13 تركيا يتحمل مسؤوليتها أردوغان.