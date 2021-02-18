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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يرتفع عن أدنى مستوى فى شهرين ونصف

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:08 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، عن أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بفعل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1782.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 30 نوفمبر عند 1768.60 دولار أمس الأربعاء، وتقدمت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1780.80 دولار.

"في الصورة الأكبر...الذهب ببساطة يلتقط الأنفاس، ما زال 1760 دولارا مستوى مهمًا، النزول دون ذلك يشير إلى خسائر أكبر في منطقة 1600 و1650 دولارا".

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوى في عام تقريبًا الذي بلغته أمس الأربعاء، ويقلص تراجع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

ويظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر فبراير أن مسئولي البنك المركزي الأمريكي ما زالوا مستعدين لإبقاء السياسة النقدية ميسرة لمساعدة الاقتصاد الذي عصفت به جائحة فيروس كورونا.

وما زال المستثمرون يركزون على تطورات حزمة تحفيز أمريكية بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وانتعشت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في يناير، بينما رفع المنتجون الأمريكيون الأسعار بأكبر قدر منذ 2009، مما يشير إلى أن التضخم يبدأ في الارتفاع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 27.22 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1263.91 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2369.89 دولار.

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