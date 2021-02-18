رفعت رشاد يعتزم التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين اليوم

أكد رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» والمرشح السابق لمنصب نقيب الصحفيين، اعتزامه التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين، اليوم الخميس.وسبق أن استعرض رشاد ملامح برنامجه الانتخابي عبر صفحته على فيسبوك، والذي تضمن حلول لازمات التكويد والصحف المتوقفة.وخسر «رشاد» في انتخابات التجديد النصفي بحصوله على 1545 صوتًا، بينما فاز ضياء رشوان بالمنصب بعد حصوله على 2810 أصوات.وتبدأ نقابة الصحفيين، اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لـ6 من أعضاء مجلس النقابة.وأعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ترشحه مرة أخرى على منصب النقيب في الانتخابات المقررة مارس القادم.وقال رشوان: «ما يزال أمامنا الكثير لإنجازه لصالح الصحافة والصحفيين، وهو ما دفعني للتشرف لأن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرة أخرى لموقع نقيب الصحفيين، من أجل استكمال لم شمل نقابتنا وإنقاذ مهنتنا وطريقنا لتحقيق هذا هو الحرية والمهنية والمسئولية».