«البنتاجون»: السعودية شريك أساسي لنا ولها الحق في الدفاع عن أمنها

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، أن السعودية لديها الحق في الدفاع عن أمنها، مشددًا على إدانة واشنطن هجمات مليشيات الحوثي ضد المملكة.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم ان السعودية شريك أساسي للولايات المتحدة في عدة مجالات، وفق قناة العربية.‏واعتبر المتحدث باسم الدفاع الأمريكية أن الهدف الأساسي لوجود قواتهم في العراق وسوريا حاليًا هو ضمان هزيمة تنظيم داعش نهائيًا.وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستعيد تفعيل التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي.