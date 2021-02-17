اتفاقية تعاون بين "جامعة المستقبل" و"شلمبرجيه مصر" للتدريب على "هندسة البترول"

استمراراً للنهج العلمى الذى تسير عليه جامعة المستقبل تحت رعاية خالد عزازى رئيس مجلس الأمناء، والذى يستهدف خلق جيل جديد من الخريجين مؤهل لاقتحام سوق العمل بشكل علمى، تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة المستقبل وشركة شلمبرجيه مصر، وذلك لتقديم برنامج تدريبى يستهدف فى المقام الأول تأهيل وتدريب طلاب قسم هندسة البترول بكلية الهندسة والتكنولوجيا بتوظيف الخبرات والإمكانيات المتعددة التى تتمتع بها الشركة فى هذا المجال.

مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية تمت عن طريق تقنية "زووم" بحضور كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس كريم بدوى رئيس شركة شلمبرجيه مصر والسودان وشرق المتوسط والدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل والدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس الأمناء ووزير النقل السابق.

وصرح الدكتور هشام عرفات بأن أهمية هذه الاتفاقية تكمن فى أنها تأتى فى إطار التوجه نحو التأهيل المتميز للعنصر البشرى وتنمية الكوادر الشابة وهو الجانب الذى تحرص عليه جامعة المستقبل بل أنه يأتى فى صدارة أولوياتها خلال المرحلة الحالية.

وأشار الدكتور عبادة سرحان إلى أن هذه الخطوة من جانب الجامعة تشكل تطوراً رئيسيا فى برنامجها الطموح من أجل المساهمة بشكل عملى فى تحديث الصناعة المصرية والإنطلاق بها وذلك عن طريق تقليل الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والعملية والقيام بربط الجوانب العلمية بالتطبيقية ومعرفة إحتياجات سوق العمل واكتساب الطلاب العديد من المهارات من خلال معايشة الواقع التطبيقى وهو الأسلوب العلمى الحديث المعمول له فى كافة المؤسسات التعليمية الكبرى فى مختلف أنحاء العالم.