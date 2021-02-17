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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كوبيش» يبحث مع رئيس برلمان ليبيا منح الثقة للحكومة الجديدة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:09 م
يان كوبيش
يان كوبيش
محمد عمر
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التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، رئيس البعثة، يان كوبيش، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مدينة القبة.

وأثنى المبعوث الخاص على دور رئيس مجلس النواب الهام في استئناف العملية السياسية والإسهام في إنجاح ملتقى الحوار السياسي وفق بيان للبعثة الأممية.

وأشار البيان إلى أن المبعوث الخاص كوبيش لمس الدعم الكامل من عقيلة صالح لعقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

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