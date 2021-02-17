"رخيص وبدون أعراض جانبية".. إسرائيل تعلن اكتشاف علاج كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، عن اكتشاف إسرائيلي لعلاج لفيروس كورونا المستجد، وتم الإعلان من خلال مؤتمر صحفي للوزارة من خلال موقع "زووم" بحضور قرابة 180 صحفيًا من مختلف دول العالم.تحدث في المؤتمر الأطباء نادر أربرود، شيران شابيرا، من مستشفى إيخيلوف، الذي عُهد إليه بتطوير هذا العلاج الذي يسمى EXO-CD24.بدأ المؤتمر الصحفي بالتعريف عن فيروس كورونا المستجد من حيث أعراضه ونسب الوفاة، ومن ثم التعريف بطريقة عمل العلاج الجديد، بأنه يعمل كحارس بوابة لحماية الرئة ضد فيروس كورونا.العلاج عبارة عن مركب يعتمد على exosomes CD24 المخصب، ويتم استنشاقه مباشرة في الرئتين للقضاء على عاصفة السيتوكين الناتجة عن كوفيد- 19.تحدث الطبيبان أن العلاج سيكون فعالاً لجميع مصابي كورونا، وسيكون سهلاً في الإنتاج، ومؤثر بدرة طبية، وبتكلفة قليلة، وبدون أعراض جانبية، وتكون جرعاته مرتين يومياً لمدة خمس أيام حتى أسبوع أو أكثر حسب درجة حدة المرض.وشرح الأطباء أنه تم إجراء التجارب النهائية للعلاج على 30 مريضًا، في سبتمبر الماضي،من مختلف الأعمار والحالات الصحية ولم تظهر أي أعراض جانبية.نادر أربر هو خبير في الطب الباطني وأمراض الجهاز الهضمي، وهو مدير مركز الوقاية المتكاملة من السرطان، وهو من أبرز الأطباء والباحثين بالمستشفى، وعُهد إليه بتطوير العلاج، وشيران شابيرا، هي رئيسة مختبر البيولوجيا الجزيئية في مركز تشخيص السرطان والوقاية منه في مستشفى إيخيلوف.