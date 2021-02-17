رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:16 م
الأرصاد
الأرصاد
نوران إمام
طباعة
شغلت حالة الطقس اهتمام المصريين في الساعات الماضية، تزامنًا مع موجة الطقس البارد التي ضربت البلاد مصحوبة برياح وأمطار غزيرة على بعض الأنحاء، وتستمر حتى غدا الخميس.

وتواصلت "الدستور" مع الدكتورمحمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، وبدوره أوضح موعد انكسار الموجة غير المستقرة وشديدة البرودة التي تشهدها البلاد منذ 48 ساعة ماضية.

وقال شاهين، أن الشتاء في مصر من كل عام يشهد مثل تلك الموجة، موضحًا أن الشتاء السنة الحالية كان استثنائيا ولم يأتي "بشكل كامل"، وأن الأيام التي شهدت أمطار وبرودة كانت معدودة، نتيجة للتغيرات المناخية.

وأكد شاهين، أنه اعتبارا من الغد سيشهد الطقس تحسنا تدريجيًا، يصاحبه ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع هدوء سرعة الرياح وانحسار فرص سقوط الأمطار على كافة محافظات الجمهورية باستثناء مناطق السواحل الشرقية بالبلاد ووسط سيناء، حيث يستمر سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق (رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح)، بينما تنعدم فرص الأمطار تمامًا على باقي أنحاء الجمهورية ويكون هناك استقرار في سرعة الرياح، يقابله عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية على البلاد في مثل هذا التوقيت من العام.

وأوضح شاهين، أنه ابتداءًا من يوم الجمعة ستنعدم فرص سقوط الأمار على كافة أنحاء الجمهورية وتكون درجات الحرارة المتوقعة، يوم الجمعة المقبلة، على القاهرة الكبرى ومدن القناة تتراوح العظمى بين 17 لـ 18 درجة والصغرى 8 لـ 9 درجات، على السواحل الشمالية تتراوح العظمى بين 16 لـ 17 للعظمى والصغرى 10 لـ 11 درجة، على وسط سيناء تتراوح بين 17 لـ 18 للعظمى والصغرى 10 لـ 11، على شمال الصعيد تكون 19 لـ 18 للعظمى والصغرى 7 لـ 6، وجنوب الصعيد تكون العظمى 20 لـ 21 للعظمى والصغرى 8 لـ 9 درجات.

موضوعات متعلقة

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

الصحة: بدء تطعيم الفرق الطبية في 320 مستشفى بلقاح كورونا السبت

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

التحريات: عمرو أديب اصطدم بـ سيارة نقل وكان بمفرده

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة

image description

نفوق بقرة وسقوط سطح بسبب الطقس السيئ فى دمياط

image description

حطم واجهات عدة سيارات.. انهيار سطح خشبي بسبب الرياح بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى ساحل سليم المركزي

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
المزيد

الثقافة

هشام الخشن كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

إقامة ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع الأسبوع المقبل

وزيرة الثقافة تطلق الاحتفالات بمئوية ثروت عكاشة من الأوبرا

«السيميائية في روايات محمد جبريل».. دكتوراة بجامعة الأزهر