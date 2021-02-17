«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

شغلت حالة الطقس اهتمام المصريين في الساعات الماضية، تزامنًا مع موجة الطقس البارد التي ضربت البلاد مصحوبة برياح وأمطار غزيرة على بعض الأنحاء، وتستمر حتى غدا الخميس.وتواصلت "الدستور" مع الدكتورمحمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، وبدوره أوضح موعد انكسار الموجة غير المستقرة وشديدة البرودة التي تشهدها البلاد منذ 48 ساعة ماضية.وقال شاهين، أن الشتاء في مصر من كل عام يشهد مثل تلك الموجة، موضحًا أن الشتاء السنة الحالية كان استثنائيا ولم يأتي "بشكل كامل"، وأن الأيام التي شهدت أمطار وبرودة كانت معدودة، نتيجة للتغيرات المناخية.وأكد شاهين، أنه اعتبارا من الغد سيشهد الطقس تحسنا تدريجيًا، يصاحبه ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع هدوء سرعة الرياح وانحسار فرص سقوط الأمطار على كافة محافظات الجمهورية باستثناء مناطق السواحل الشرقية بالبلاد ووسط سيناء، حيث يستمر سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق (رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح)، بينما تنعدم فرص الأمطار تمامًا على باقي أنحاء الجمهورية ويكون هناك استقرار في سرعة الرياح، يقابله عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية على البلاد في مثل هذا التوقيت من العام.وأوضح شاهين، أنه ابتداءًا من يوم الجمعة ستنعدم فرص سقوط الأمار على كافة أنحاء الجمهورية وتكون درجات الحرارة المتوقعة، يوم الجمعة المقبلة، على القاهرة الكبرى ومدن القناة تتراوح العظمى بين 17 لـ 18 درجة والصغرى 8 لـ 9 درجات، على السواحل الشمالية تتراوح العظمى بين 16 لـ 17 للعظمى والصغرى 10 لـ 11 درجة، على وسط سيناء تتراوح بين 17 لـ 18 للعظمى والصغرى 10 لـ 11، على شمال الصعيد تكون 19 لـ 18 للعظمى والصغرى 7 لـ 6، وجنوب الصعيد تكون العظمى 20 لـ 21 للعظمى والصغرى 8 لـ 9 درجات.