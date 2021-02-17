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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

محطات مثيرة في حياة شادي سرور بعد الإفراج عنه

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:58 م
شادي سرور
شادي سرور
نوران إمام
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حققت مقاطع الفيديو الخاصة به ملايين المشاهدات، تجاوزت القناة الخاصة به بموقع "يوتيوب" المليون مشترك، واختلفت الأراء حول ما يقدمه فهناك من رأى بأنه كوميديان يصلح للتمثيل وهناك من رأى بأنه لا يقدم سوى أفكار متطرفه، فتصدر اليوتيوبر الشهير شادي سرور قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل" وذلك عقب إقراج النيابة العامة عنه وأيضًا عقب نشر اليوتيوبر محمود بدري، صديق "سرور"، صورة جمعتهما معا عبر حسابه على «فيسبوك»، بعدما تم الإفراج عن الأخير، مدونًا عليها "أهلا بالعودة".

ترصد "الدستور" محطات مثيرة للجدل في حياة اليوتيوبر الشاب شادي سرور

الإخلال بنظام العام.. جريمة شادي سرور

وكان "شادي"، تمت إدانته وحبسه على خلفية نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع السوشيال ميديا، واستفزاز الجمهور.

ووجهت النيابة إلى المتهم، في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

- دعمه لعناصر الإخوان
وكانت من المواقف التي أدانت شاديوهي مشاركته في الدعوة التي أطلقها المذيع الإخواني معتز مطر، في قناة الشرق الإخوانية والمطلوب على ذمة عدد من القضايا، التي أطلقها قبل عدة أشهر، وهدفها إطلاق شائعات وإحداث شغب، لتقرر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع اليوتيوبر، لتقرر النيابة الإفراج عنه مؤخرا.
.
- التفكير في الانتحار

نشر اليوتيوبر شادي سرور مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على يويتوب في أكتوبر 2018، أعلن فيه رغبته بالانتحار وحمل عنوان الفيديو "آخر فيديو ليا على السوشيال ميديا"، وقال فيه إنه يفكر في الانتحار بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها من الجمهور ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن وشن رواد مواقع السوشيال ميديا هجوم على ما يرتكبه "سرور" من جرائم أخلاقيه غير مراعيًا نسبة المشاهدات التي تأتي من جانب الاطفال وأنه يمثل لهم نموذج.

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في فبراير عام 2019، نشر اليوتيوبر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أعلن من خلاله تركه للإسلام قائلا: "سيبت الإسلام بسبب العنصرية والجحود في قلوب الناس، اللي مفروض مؤمنة بالله بل هم أهل النفاق، خسرت كل الناس اللي في يوم حبيتهم وأصبحت وحيدًا"، ولكن سرعًا ما يرجع "سرور" عن قراره واعتذاره وذلك عقب ضجة واسعةالتي أحدثها الفيديو والتيوصلت إلى الحد الذي جعل والدته تبكي بسبب ما فعله ليعتذر للجميع مرة أخرى قائلا: "أنا لما نزلت بوست وقلت سبت الإسلام أنا فعلًا سبت الإسلام بتاعكم ده أنا ماليش دعوة بيه، ده إسلام مش إسلام ده شر وهمجية مالوش علاقة بعبادة ربنا وفعل الخير تمامًا".

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