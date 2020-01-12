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حوادث

تجديد حبس شادي سرور بتهمة نشر أخبار كاذبة

الأحد 12/يناير/2020 - 04:13 م
شادي سرور
شادي سرور
حسام محفوظ
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، حبس "اليوتيوبر" شادي سرور، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وجهت النيابة إلى المتهم في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

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