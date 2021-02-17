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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السراج يؤكد دعمه للانتقال السلس للسطلة في ليبيا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:14 م
فايز السراج
فايز السراج
مروة عنبر
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اجتمع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، اليوم الأربعاء، برئيس مجلس الرئاسي فايز السراج في طرابلس.

وهنأ السراج كوبيش على تعيينه، معربا له عن دعمه الكامل له في مهمته الجديدة، كما أكد السراج دعمه لانتقال سلس للسلطة، واتفق الطرفان على أنه من الضروري التقيد التام بموعد الانتخابات المتفق عليه 24 ديسمبر 2021.

من جانبه، هنأ كوبيش السراج على التقدم المحرز حتى الآن في المسارات الثلاثة للحوار الليبي الليبي، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار والنتيجة الإيجابية لملتقى الحوار، وكذلك الاتفاق الأخير بشأن توحيد الميزانية.

والتقى الطرفان عقب يوم من اتفاق نواب البرلمان الليبي في مدينة صبراتة غرب البلد على انتخاب رئيس جديد بعد أسبوع خلال جلسة بمدينة سرت أو أي مدينة أخرى، يتم كذلك فيها مناقشة اليات منح الثقة للحكومة الجديدة، وفقا لقناة العربية.

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