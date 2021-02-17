السراج يؤكد دعمه للانتقال السلس للسطلة في ليبيا

اجتمع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، اليوم الأربعاء، برئيس مجلس الرئاسي فايز السراج في طرابلس.وهنأ السراج كوبيش على تعيينه، معربا له عن دعمه الكامل له في مهمته الجديدة، كما أكد السراج دعمه لانتقال سلس للسلطة، واتفق الطرفان على أنه من الضروري التقيد التام بموعد الانتخابات المتفق عليه 24 ديسمبر 2021.من جانبه، هنأ كوبيش السراج على التقدم المحرز حتى الآن في المسارات الثلاثة للحوار الليبي الليبي، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار والنتيجة الإيجابية لملتقى الحوار، وكذلك الاتفاق الأخير بشأن توحيد الميزانية.والتقى الطرفان عقب يوم من اتفاق نواب البرلمان الليبي في مدينة صبراتة غرب البلد على انتخاب رئيس جديد بعد أسبوع خلال جلسة بمدينة سرت أو أي مدينة أخرى، يتم كذلك فيها مناقشة اليات منح الثقة للحكومة الجديدة، وفقا لقناة العربية.