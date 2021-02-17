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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الإندونيسية تواصل تقديم برامج التحفيز لقطاع السياحة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:22 ص
ايرلانجا هارتارتو
ايرلانجا هارتارتو
وكالات
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من المقرر أن تواصل الحكومة الإندونيسية في تقديم برامج التحفيز لقطاع السياحة، الذي تضرر بصورة كبيرة من جائحة كورونا.

وتشمل البرامج تقديم منح وقروض ميسرة ودعم معدلات الفائدة.

ونقلت وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء عن وزير تنسيق الشئون الاقتصادية الإندونيسي، إيرلانجا هارتارتو القول في بيان اليوم الأربعاء، إن قطاع السياحة هو أحد أكثر القطاعات تضررا من جائحة كورونا، وسوف يكون آخر من يتعافى من آثار الجائحة، لذلك فإن منحه برامج تحفيز خاصة أمر مهم.

وسوف تتألف برامج التحفيز من منح سياحية ضمن برنامج التعافي الاقتصادي الوطني، حيث تم توزيع 70% من أموال التحفيز العام الماضي على قطاع الفنادق والمطاعم.

كما أكد هارتارتو أن الحكومة سوف تعزز مشاركتها في برنامج لدعم العاملين في قطاع السياحة.

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