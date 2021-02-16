البرهان يلتقى أعضاء لجنة تفكيك نظام البشير

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة برئاسة عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.وبحث اللقاء التصريحات خلال الفترة الماضية، وتم فيه تصحيح المعلومات الخاطئة وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.وجدد رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء دعم لجنة تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير وإزالة التمكين، والوقوف معها بوصفه أهم متطلبات الثورة.وأكد الاجتماع ضرورة عودة الفريق ركن ياسر العطا رئيس اللجنة لممارسة مهامه بصورة طبيعية.