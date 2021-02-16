إيبارشية ملوي تبث فعاليات اجتماع القديس ماربولس أونلاين

بثت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية، مساء اليوم فعاليات اجتماع القدس ماربولس لدراسة الكتاب المقدس للعهد الجديد عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".وناقش الاجتماع تأملات في سفر جديد من الكتاب المقدس، دون حضور شعبي، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021 وهو صوم أهل نينوى المتعارف عليه شعوبيا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.