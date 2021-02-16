بعد استمراره فى نشر الأكاذيب.. صحفيو الدستور يتقدمون بشكوى رسمية لنقيب الصحفيين ضد المدعو حماد الرمحى

يتقدم غدا الزملاء الصحفيين بجريدة الدستور بشكوى رسمية إلى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، مطالبين بإحالة المدعو حماد الرمحى عضو مجلس نقابة الصحفيين للجنة التحقيق لمخالفته ميثاق الشرف الصحفى ولائحة نقابة الصحفيين، بعد ما دأب على نشرالعديد الأكاذيب والوقائع المختلفة ضد جريدة "الدستور" والعاملين بها.

ومارس حماد الرمحى، خلال الأشهر الماضية، ابتزازًا مستمرًا ضد جريدة "الدستور"، بمساعد زوجته بسمة إبراهيم منصور عبدالسلام، من خلال صفحات اصطنعها على شبكة التواصل الاجتماعي بحجة الدفاع عن الصحفيين، فى الوقت الذى يستخدمها لتصفية حساباته الخاصة، ومهاجمته المؤسسة عقب تعينها عدد من الزملاء وارسال أوراقهم للجنة القيد بنقابة الصحفيين، وهو ما يضع علامة استفهام على أدائه كعضو بمجلس النقابة منوط به الدفاع عن حقوق الزملاء وليس مهاجمتهم.

وأعرب صحفيو الدستور عن استيائهم من النهج الذى سلكه المدعو حماد الرمحى وزوجته، وإصرارهما على اختلاق الأكاذيب الباطلة للنيل من الجريدة والعاملين بها، مطالبين نقيب الصحفيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الرمحى وزوجته، للعدول عن تلك التصرفات التى تنال من صورة الجماعة الصحفية أمام المجتمع.

ويتقدم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير الدستور، صباح غدا الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام ضد المدعو حماد سعيد معتمد صالح، الشهير بحماد الرمحى، وزوجته بسمة إبراهيم منصور عبدالسلام، ردا على ما يروجونه من أكاذيب ووقائع مختلقة ضد جريدة "الدستور" والعاملين فيها من صحفيين وإداريين.