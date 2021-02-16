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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

جدول امتحانات المدارس والمعاهد الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2021

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:08 م
المدارس والمعاهد
المدارس والمعاهد الأزهرية
نعمات مدحت
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يحظى موعد إعلان جدول امتحانات المدارس والمعاهد الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2021، اهتمام كبير لدي المواطنين عبر عمليات البحث على المنصات الإلكترونية، بعد أن أعلن الأزهر عن الجداول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 27 فبراير لمراحل التعليم ما قبل الجامعي.

موعد إعلان جدول امتحانات المدارس والمعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أمس الاثنين الموافق 15 فبراير الجاري، عن جداول الامتحانات الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة للتعليم ما قبل الجامعي، والتي ستبدأ يوم السبت المقبل، وعقب الانتهاء من أجازة نصف العام مباشرة.

وأكد وكيل الأزهر، أن الامتحانات ستكون مختلفة هذا العام عن الأعوام السابقة، نظرا لما يمر به المجتمع من انتشار جائحة كورونا المستجدة، بحيث لا يمتحن الطلاب المواد التي لا تضاف إلى المجموع إلا بعد نهاية العام، كما لا يزيد عدد الطلاب عن 14 طالبا في اللجنة، وسيتم تطهير اللجان وتعقيمها، وفقا للاجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا.

جداول امتحانات قطاع المعاهد الأزهر

سيكتفى طلاب رياض الأطفال والصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، بتقييمهم الشهري.

وأما فيما يخص الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، سيجرى الطلاب الامتحانات بداية من يوم السبت 27 فبراير الجاري، وحتى يوم  الثلاثاء 2 مارس المقبل، امتحان القرآن الكريم، والتربية الإسلامية يوم السبت الموافق 27 فبراير، وباقي المواد الدراسية المقررة، يوم الإثنين 1 مارس.

وأما الصفين الأول والثاني الإعدادي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، بواقع يومين لكل صف دراسي، على أن يكون امتحان المواد الشرعية يوم الثلاثاء 2 مارس، وباقي المواد الدراسية المقررة، الخميس 4 مارس، و طلاب الصف الثاني الإعدادي المواد الأزهرية، يوم الأربعاء 3 مارس، وباقي المواد الدراسية المقررة، يوم السبت 6 مارس.

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وبعد معرفة موعد اعلان جدول امتحانات المدارس والمعاهد الازهرية الفصل الدراسي الاول 2021، أما طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، سيؤدون الامتحانات على مدى ثلاثة أيام، القرآن الكريم والمواد الشرعية، الخميس 4 مارس، والمواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم، 7 مارس، واللغة العربية 9 مارس 2021، وأما يوم  28 فبراير، امتحان القرآن الكريم والتربية الإسلامية، لطلاب الشهادة الابتدائية، وباقي المواد الدراسية المقررة، يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021.

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