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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

آخر أخبار التعليم الأزهري | حقيقة إلغاء منهج يناير 2021

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:28 م
التعليم الأزهري
التعليم الأزهري
نعمات مدحت
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تستمر عمليات بحث الطلاب وأولياء الأمور حول آخر أخبار التعليم الأزهري 2021 وحقيقة إلغاء منهج يناير، وذلك بالبحث عنها عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، بعد أن أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أمس الاثنين جداول الامتحانات الخاصة بالصفوف الابتدائية والاعدادية والثانوية، ومعاهد البحوث الإسلامية، حيث تصدر أخبار الأزهر اهتماما لدى المواطنين المهتمين والذين لديهم أبناء داخل المؤسسة الأزهرية.

حقيقة إلغاء منهج يناير

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أخبار تفيد إلغاء منهج يناير من امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث أكدت مصادر داخل قطاع المعاهد أن منهج يناير، ونصف منهج فبراير لن يكون داخل امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث من المقرر أن تضم ورقة الأسئلة أربع مواد، وكل مادة سيكون بها سؤال أ، ب، لذلك لن يكون هناك أية أسئلة.

آلية امتحانات الفصل الدراسي الأول

وفقا لما أكده وكيل الأزهر، الشيخ محمد الضويني، في تصريحات له، إنه نظرًا للظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة والتي راح ضحيتها الآلاف حول العالم، فإن عدد الطلاب في لجان الامتحان لن يزيد عن 14 طالبًا، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا المستجدة.


 كما أن المواد التي لا تضاف إلى المجموع، سيتم تأجيل الامتحان بها إلى نهاية العام الدراسي الجديد.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

ويذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في الأزهر الشريف، ستكون عقب الانتهاء من أجازة نصف العام مباشرة، في نهاية فبراير الجاري يوم 27 من الشهر الجاري.

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