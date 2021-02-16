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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

7 مشاكل لأصحاب الشعر المجعد يوميًا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:08 م
الشعر المجعد
الشعر المجعد
غادة موسى
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كل نوع شعر له صراعاته الخاصة، لكن كفتاة ذات شعر مجعد، لا أحد يؤهلك للمشكلة التي ستواجهينها عندما تبدئي في احتضان تجعيد الشعر، فإذا كان الجو باردًا هناك احتياطات محددة يجب اتخاذها، وتظل تسأل نفسك هل ستمطر اليوم، وعندما يكون الجو حارًا ورطبًا، من الأفضل وضعه في كعكة، فصراع الشعر المجعد حقيقي ومسئولية، والأقوياء فقط هم من يملكون الطاقة اللازمة لذلك.

ويوضح موقع scoopempire مشاكل للشعر قد تواجهها جميع ملكات الشعر المجعد:
- الخوف من الحصول على قصة شعر بعينها، لأنك لا تعرف كم سيقطع مصفف الشعر.
- نفاذ البلسم قبل الشامبو.
- عندما تقومين بفرد شعرك مرة واحدة ويخبرك الجميع أنه يجب عليك القيام بذلك طوال الوقت، لأنه يليق بك كثيرا.
- عندما يسألك الأخرون "هل هذا هو شعرك الحقيقي؟"
- عندما يبدو تجعيد الشعر جيدًا في المنزل، ثم تخطو للخارج وتتحول إلى كرة مجعدة.
- إنفاق الكثير من المال على منتجات الشعر لمجرد تجربتها، ولا تفيدك بشىء.
- تغسلي شعرك كثيرًا للحصول على تجعيد الشعر المثالي، ولكن مع الأسف تجديه مثل العظم.

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