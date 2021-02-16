بتكوين تخترق حاجز 50 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق

صعدت عملة بتكوين فوق 50 ألف دولار اليوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي جديد، مواصلة ارتفاعا تغذيه مؤشرات على أن أكبر عملة مشفرة في العالم تكسب قبولا بين مستثمرين رئيسيين.وصلت بتكوين إلى ذروة جديدة بلغت 50 ألف دولار، وكانت مرتفعة في أحدث تعاملات 3.9 بالمئة عند 49891 دولارا.وارتفعت العملة المشفرة 72 بالمئة منذ بداية العام الجاري.