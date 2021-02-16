تأمين مكثف لمباراة الأهلي والمريخ السوداني باستاد السلام

أنهت الأجهزة الأمنية بأمن القاهرة استعداداتها المكثفة لتأمين مباراة الأهلي والمريخ السوداني باستاد السلام بالقاهرة، حيث يؤمن رجال الشرطة مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.ووضع رجال الأمن خطط تأمين المباراة التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، عن طريق حراسة الملعب من الخارج وتأمين خطوط سير أتوبيسات الفريقين وأجهزتهم الفنية خلال الذهاب والعودة للمباراة.