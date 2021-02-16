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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأمين مكثف لمباراة الأهلي والمريخ السوداني باستاد السلام

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:42 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
مريم جبل وعمرو المزيدي
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أنهت الأجهزة الأمنية بأمن القاهرة استعداداتها المكثفة لتأمين مباراة الأهلي والمريخ السوداني باستاد السلام بالقاهرة، حيث يؤمن رجال الشرطة مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووضع رجال الأمن خطط تأمين المباراة التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، عن طريق حراسة الملعب من الخارج وتأمين خطوط سير أتوبيسات الفريقين وأجهزتهم الفنية خلال الذهاب والعودة للمباراة.

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