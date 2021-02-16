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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين بشمال الدقهلية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:20 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد جعفر
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أعلن مجلس نقابة محامي شمال الدقهلية الجديد، عن تشكيل هيئة المكتب بعد انتهاء اجتماعه الأول.

وجاء تشكيل أعضاء هيئة المكتب كالتالي:ـ

1ـ رياض نمير أمين عام

2ـ إسلام خيري أمين عام مساعد

3ـ نبيل قداح أمين صندوق

4ـ عصام عيسي أمين صندوق مساعد

5ـ طارق المغازي وكيل أول المجلس

6ـ أحمد منصور وكيل ثاني

7ـ أحمد العزب وكيل ثالث

والجدير بالذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات، قد أعلنت عن فوز محمد جابر عوض الصياد نقيبًا لنقابة شمال الدقهلية لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 727 صوتًا، وفوز محمد رشاد علي أحمد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 490 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

رياض محمود رياض نمير 1259 صوتًا.

إسلام خيري فؤاد محمد حسن 1164 صوتًا.

طارق محمد المغازي محمد 1021 صوتًا.

أحمد فتحي عبد العزيز محمد 970 صوتًا.

أحمد منصور أحمد مصطفى 949 صوتًا.

نبيل محمود عبد الكريم عبد الرازق 876 صوتًا.

عصام محمد محمود محمد 524 صوتًا.

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