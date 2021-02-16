تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين بشمال الدقهلية

أعلن مجلس نقابة محامي شمال الدقهلية الجديد، عن تشكيل هيئة المكتب بعد انتهاء اجتماعه الأول.وجاء تشكيل أعضاء هيئة المكتب كالتالي:ـ1ـ رياض نمير أمين عام2ـ إسلام خيري أمين عام مساعد3ـ نبيل قداح أمين صندوق4ـ عصام عيسي أمين صندوق مساعد5ـ طارق المغازي وكيل أول المجلس6ـ أحمد منصور وكيل ثاني7ـ أحمد العزب وكيل ثالثوالجدير بالذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات، قد أعلنت عن فوز محمد جابر عوض الصياد نقيبًا لنقابة شمال الدقهلية لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 727 صوتًا، وفوز محمد رشاد علي أحمد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 490 صوتًا.كما فاز بمقعد العضوية كل من:رياض محمود رياض نمير 1259 صوتًا.إسلام خيري فؤاد محمد حسن 1164 صوتًا.طارق محمد المغازي محمد 1021 صوتًا.أحمد فتحي عبد العزيز محمد 970 صوتًا.أحمد منصور أحمد مصطفى 949 صوتًا.نبيل محمود عبد الكريم عبد الرازق 876 صوتًا.عصام محمد محمود محمد 524 صوتًا.