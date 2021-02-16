الشرطة الإسبانية تعتقل مغني الراب هاسل بتهمة إهانة الملكية

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على مغني راب اليوم الثلاثاء بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن بتهمة إهانة الملكية وتمجيد العنف.وأفادت صحيفة "لا فانجارديا" بأن مغني الراب هاسل، واسمه الحقيقي بابلو ريفادولا دورو، احتمى داخل الجامعة بمدينة ليدا الكاتالونية.ورفض هاسل، المعروف في أنحاء إسبانيا بأغانيه المتطرفة، تسليم نفسه لقضاء عقوبة السجن طواعية.كما أبعدت الشرطة عشرات الطلاب الذين حاولوا منع اعتقاله.وأصدرت إحدى المحاكم حكما بالسجن تسعة شهور بحق هاسل بسبب أغان له توجه إهانات للنظام الملكي وتمجد العنف.