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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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وفاة أسطورة «سالسا» الموسيقي جوني باتشيكو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:00 م
جوني باتشيكو
جوني باتشيكو
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أعلنت عائلة الموسيقي جوني باتشيكو "أسطورة سالسا" وفاته في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 85 عاما.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن زوجة الموسيقي ماريا إيلينا باتشيكو أكدت وفاته في مركز هولي نيم الطبي في تينيك بنيوجيرسي؛ إثر مضاعفات الالتهاب الرئوي.

وولد باتشيكو في 25 مارس 1935 في سانتياجو دي لوس كاباليروس بجمهورية الدومينيكان، حيث اشتهر طوال حياته بالارتقاء بالمجتمع الأفريقي الكاريبي وموسيقاها، وألف أكثر من 150 أغنية، أصبح الكثير منها كلاسيكات، كما أسس شركة التسجيلات "فانيال ريكوردز" التي من خلالها مرت رموز موسيقى السالسا مثل "سيليا كروز" و"هيكتور لافوس" وويلي كولون".

يذكر أن "سالسا" هي لون موسيقي وثقافي مطور في أمريكا اللاتينية وتعتبر من أصل كاريبي وتمتاز نغماتها بالمزج بين الخصائص اللحنية للجاز والموسيقى الكوبية والفلوكلور اللاتيني، كما أنها تعطي قيمة للإيقاع، حيث يتبع نمطا مشابها للنمط الإيقاعي الكوبي.

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