رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

حزمة التحفيز الأمريكية تدفع الأسهم الأوروبية للصعود قرب أعلى مستوى في عام

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:41 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
طباعة
تحوم الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في عام اليوم الثلاثاء، إذ يحدو الأمل المستثمرين إزاء حزمة تحفيز أمريكية ضخمة ستقود نمو الاقتصاد العالمي، بينما تصدرت جلينكور صعودا بين أسهم شركات التعدين عقب تحديث إيجابي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة لأعلى مستوياته منذ فبراير 2020. والمؤشر منخفض 14 بالمئة عن أعلى مستوياته على الإطلاق.

وقفز سهم جلينكور 3.3 بالمئة بعد أن استأنفت الشركة توزيعات أرباحها، بينما صعد سهم مجموعة بي.إتش.بي 0.3 بالمئة إذ حققت أكبر شركة تعدين مدرجة في العالم أفضل أرباح للنصف الأول في سبع سنوات وأعلنت عن توزيع أرباح قياسي مؤقت.

وقفز مؤشر قطاع التعدين الأوروبي 1.5 بالمئة ليبلغ أعلى مستوياته منذ يوليو 2011.

ويتحول تركيز المستثمرين إلى قراءة أولية لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الأخير من العام الماضي من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، فيما يتوقع خبراء اقتصاد أن
ينكمش اقتصاد المنطقة 5.1 بالمئة على أساس سنوي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

اليوم.. السيسى يفتتح المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية

الصور

image description

محافظ أسيوط: استلام مجازر آلية جديدة بعد تلافي العيوب

image description

تعاون مشترك جديد بين جامعتي «أسيوط» و«زايد» الإماراتية

image description

رفع درجة الاستعداد في دمياط الجديدة خوفًًا من تقلبات الطقس

image description

قبل دقائق من الافتتاح الرئاسي.. «الدستور» تنشر صور الأطقم الطبية بمجمع الإسماعيلية

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

الرئيس السيسي يشهد افتتاح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اليونان تبدأ تطبيق غرامات على مخالفي إجراءات كورونا غدا

مقتل 35 شخصا وفقدان أخرين في حادث سير بالهند

كورونا يجعل «الشم» أحد أهم القضايا في مجال الطب مؤخرا

ثبوت تفشي فيروس كورونا بمصنع أيس كريم في ألمانيا

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)