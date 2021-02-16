انتخابات «المحامين» الفرعية.. محمد شلبي نقيبا لطنطا

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين، نتيجة الانتخابات في نقابة طنطا الفرعية.وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 6355 عضوًا، وبلغ عدد الحضور 2701 ناخبًا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية عن فوز محمد محمد جلال محمد شلبي نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 896 صوتًا، وفوز باسم جمال عبد النبي عبد القوي حشاد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 594 صوتًا.كما فاز بمقعد العضوية كل من:1- محمد خليل فتحي محمد عبد الرحمن رزق 1158 صوتًا.2- حمادة محمد عبد الله شلبي 1079 صوتًا.3- علي أحمد علي بليكع 1020 صوتًا.4- محمد السيد عامر حسنين 873 صوتًا.5- مصطفى محمد عبد الله الشاعر 823 صوتًا.6- نادر عبد الرحمن السيد علي داود 676 صوتًا.7- أحمد سعيد عبد الفتاح خليل 618 صوتًا.بينما لم يوافق على الميزانية 1674 عضوًا.