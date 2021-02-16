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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم اليابان تُغلق عند أعلى مستوى في 30 عامًا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:40 ص
اسهم اليابان
اسهم اليابان
وكالات
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ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في 30 عامًا اليوم الثلاثاء، إذ عزز إحراز تقدم في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التوقعات بأن الاقتصاد العالمي بصدد تعافٍ قوي.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.28 بالمائة إلى 30467.75 نقطة، ليغلق عند أعلى مستوياته منذ أغسطس 1990.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.57 بالمائة إلى 1965.08 تقطة، وبلغ خلال الجلسة أعلى مستوياته منذ يونيو 1991.

واقتفت الأسهم اليابانية أثر صعود أسواق الأسهم العالمية في موجة صعود سريعة، إذ يتدفق المال إلى الأصول العالية المخاطر ترقبًا لتحسن سريع في النمو الاقتصادي وأرباح الشركات، لكن محللين يبدون قلقهم من أن المكاسب الأخيرة لن تستمر.

وجاءت أحدث إعلانات لأرباح الشركات مواتية، ومن المتوقع أن تبدأ اليابان التطعيم بلقاحات مضادة لفيروس كورونا هذا الأسبوع.

علاوة على ذلك، قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي اليوم، إن الارتفاع الأحدث للأسهم انعكاس للتوقعات العالمية، متجاهلًا وجهات نظر تقول إن سياسة البنك النقدية تغذي فقاعة.

وتصدَّر سهم مجموعة سوفت بنك قائمة الأسهم الرابحة بين 30 سهمًا أساسيًا على المؤشر توبكس مرتفعًا 4.15 بالمائة، وتلاه سهم هويا كورب الذي صعد 3.79 بالمائة.

وكان أقل الأسهم أداء سهم تويوتا موتور الذي انخفض 1.81 بالمائة، وتلاه سهم داي-إيتشي سانكيو الذي تراجع 0.56 بالمائة، وتقدم 129 سهمًا على المؤشر نيكي مقابل تراجع 91.

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