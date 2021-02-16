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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ننشر نتائج انتخابات «المحامين» بشمال الجيزة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:15 ص
نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد جعفر
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أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين، نتائج الانتخابات في نقابة شمال الجيزة الفرعية.

وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة 11939 عضوًا، حضر منهم 2794 ناخبًا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية فوز ناصر متولي حسانين محمد، نقيبًا، لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 766 صوتًا.

وفاز كريم محمد فتحي عبد السلام عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1286 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:
1- رمضان عيد أحمد السيد كشك (1382 صوتًا).
2- أكرم سمير حسن الدماطي (1202 صوتًا).
3- وليد سرحان السيد محمد (1158 صوتًا).
4- السيد جابر عبد العال السيد (1091 صوتًا).
5- هيثم علي حسين محمد درويش (788 صوتًا).
6- سيف الإسلام محمد يوسف السيد (779 صوتًا).
7- أحمد سعيد إمام عامر (699 صوتًا).

بينما لم يوافق على الميزانية 1503 أعضاء.

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