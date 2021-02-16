«الأهم فى مسيرتى».. أحمد السقا يتحدث عن دوره فى فيلم «السرب»

علق النجم أحمد السقا على دوره في فيلم "السرب" من إنتاج شركة "سينرجي" والذي يسلط الضوء على بطولة القوات الجوية المصرية ومواجهة الإرهاب.وقال "السقا"، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، مساء اليوم الإثنين: "إسمحيلي أنتهز حلول ذكرى استشهاد 21 قبطيًا في واقعة سرت التي ارتكبتها تنظيم داعش وأوجه التعازي لكافة أسر الشهداء".وتابع الفنان: "فيلم السرب سيكون جميلًا وهو مصنوع بحرفية شديدة وبطابع روائي طويل، ودور الفن أن يوثق الأحداث لو كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو كما حدث في الظروف الحربية ضد الإرهاب والتي كانت بمثابة حرب حقيقية، ويكفي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقتها وعد بالقصاص ولم تمر 24 ساعة حتى انطلقت الطائرات فجرًا لتدك مراكز تدريب الإرهابيين في ليبيا ومخازن الذخيرة الخاصة بالدواعش والفيلم يوثق هذه الواقعة".وأضاف: "اسم السرب مشتق من دور القوات الجوية المعتاد وهو فيلم يوثق هذه الواقعة ومش عايز أكشف تفاصيله عشان محرقوش والفيلم يوثق الحالة العامة التي عاشتها مصر إبان هذه الفترة من عمليات إرهابية واغتيالات وانفجارات وما جرى على الحدود ودور القوات المسلحة ومهامها الحربية بكافة فئاتها".وأشار السقا إلى أن: "دوري في الفيلم هيبقى مهم في مسيرتي الفنية جدًا لأني طول الوقت كان عندي سخونة وحميمية الرغبة في مثل هذا العمل أو ما يحاكي أحداثًا حقيقية تناقش المشاعر الوطنية وجالي الحمد لله فوق ما أتمناه عبر الفيلم، ويارب أبقى أد المسؤولية بما يوزاي الدعم المقدم له من جهات الدولة".يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".