داخلية كردستان تكشف تفاصيل استهداف مطار أربيل

أكدت وزارة داخلية إقليم كردستان العراق، الاثنين، سقوط عدة جرحى عقب الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل، مشيرة إلى أنها تواصل تحقيقاتها بهذا الصدد.وأوضحت داخلية كردستان العراق عبر بيان لها مساء اليوم، أن الصواريخ سقطت على أكثر من منطقة في أربيل وضواحيها، حسب شبكة "روداو" الإخبارية الكردية.وكشفت داخلية كردستان أن المعلومات الأولية تفيد بسقوط عدد من الجرحى بالهجوم الصاروخي، داعية المواطنين للابتعاد عن الأماكن المستهدفة والبقاء في منازلهم.يأتي ذلك فيما أكدت معلومات أولية عن تورط حزب الله العراقي في استهداف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان ما أسفر عن وقوع حرائق ضخمة قرب المطار وسط محاولة لاستهداف قواعد أمريكية قرب المطار.