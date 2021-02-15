أسقف أسيوط يترأس القداس الإلهي بكنيسة مار بولس المعلمين

ترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، اليوم، صلوات القداس الإلهي، وذلك بكنيسة القديس مار بولس المعلمين أسيوط.وشارك في صلوات القداس الإلهي عدد محدود من الأقباط والكهنة والشمامسة، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021 وهو صوم أهل نينوى المتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.