عضو بـ«التنسيقية» يتوقع دورًا أكبر لمصر في القارة الإفريقية

قال أحمد فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المجتمع المدني في إفريقيا استطاع تحقيق العديد من الإنجازات، مؤكدًا أن مصر صاحبة دور ريادي في هذا الملف على مستوي القارة، ما يمهد لدور مصري أكبر في القارة الإفريقية على مدار السنوات المقبلة.أضاف «فتحي»، خلال حديثه في المائدة المستديرة التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "دور المجتمع المدني"، والمنعقدة الآن بحضور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجتمع المدني في مصر حقق خطوات غير مسبوقة أبرزها منع استخدام البلاستيك في الغردقة ومدن البحر الأحمر، والتي توجت جهود المجتمع المدني على مدار سنوات.أكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "نتعاون مع جمعيات المجتمع المدني في إفريقيا، وهو ما أدى لنتائج عظيمة، أهمها نظرة إفريقيا إلينا حيث يعتبرنا الأفارقة "أشقاء" ولسنا أعداء.