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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بهدف السرقة.. تفاصيل جديدة حول مقتل مسئول سابق وزوجته بالإسماعيلية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:41 م
جثة
جثة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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كشف شهود عيان تفاصيل جديدة حول العثور على جثة زوجين داخل منزلهما في قرية سرابيوم بالإسماعيلية، هم لـ "محمد. ا. ع" 65 وكيل مديرية الزراعة بالإسماعيلية سابق، وزوجته "ع. م. ع" 73 سنة.

وقال شهود عيان، إن الحادث وقعت خلال توجهه لأداء صلاة فجر اليوم الاثنين، مشيرًا إلى المجني عليه استيقظ قبل آذان الفجر وتوضأ للذهاب إلى المسجد كما اعتاد يوميًا إلا أنه تفاجأ بأحد الأشخاص يحاول سرقة المنزل، وعند اكتشاف الأمر ضربه الجاني بآلة حادة على الرأس ثم سدد له عدة طعنات متتالية في البطن تسببت في وفاته.

وبحسب المعاينة المبدأية فإن الجاني صعد إلى المنزل وقتل زوجة المجني عليه وهي سيدة في السبعينات من العمر وسدد لها عدة طعنات متتالية في البطن أيضا تسببت في وفاتها في الحال.

وعندما اكتشف أحد الجيران الواقعة ظهر اليوم الاثنين خلال توجهه لهم بالمنزل، أبلغ الشرطة على الفور.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغا للرائد محمد الفرماوى رئيس مباحث فايد، مفاده العثور على جثة رجل وزوجته داخل منزلهما بقرية سرابيوم دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وعثروا على جثتين وجثة الزوج تثبت أنه مصاب بطعنات بالبطن وجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم والزوجة مصابة بطعنات بالبطن وجرح بالرأس.

وحرر محضر بالواقعة، وأصدرت النيابة قرارها، بنقل جثمانهما لمستشفى القصاصين لتشريح الجثتين، لمعرفة سبب الوفاة.

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