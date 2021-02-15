عمرو عبدالجليل رجل أعمال ينافس عمرو سعد في رمضان 2021

يصور الفنان عمرو عبدالجليل أحداث مسلسله الجديد "عش الدبابير" في لبنان بشكل يومي، وذلك في العمل الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل.وعلمت "الدستور" أن عبدالجليل يقدم دور رجل أعمال ذو نفوذ كبير يقف أمام بطلي العمل عمرو سعد ومصطفى شعبان، وذلك في إطار من الدراما الاجتماعية الممزوجة بالكوميديا.مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، محمد عبد العظيم، وليد فواز، ومن سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.