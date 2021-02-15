الخميس.. اجتماع مشترك مع «عليا الوفد» ورؤساء اللجان العامة ومساعدي رئيس الحزب

قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، عقد اجتماع مشترك للهيئة العليا ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات ومساعدي رئيس الحزب في الثانية من مساء الخميس المقبل.ويناقش الاجتماع جدول الأعمال التالية:أولًا: عرض القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الوفد، وعرض التفويض الذي منحه أعضاء الهيئة العليا للمستشار بهاء الدين أبوشقة، باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب.ثانيًا: عرض الموقف المالي الحالي للحزب والمتطلبات المستقبلية.ثالثًا: مناقشة ملف انتخابات المحليات، واستعدادات لجان الوفد في المحافظات لها.